Mo 30.01.2017 | 07:25 | Interviews

- Welche Bedeutung hat der Öffentliche Dienst?

Am Montag beginnt die nächste Runde der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst in Potsdam. Verhandelt wird für rund 800.000 Beschäftigte aller Länder außer Hessen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks in einigen Bereichen, etwa in Berliner Kitas, gegeben. Doch was kann die öffentliche Hand eigentlich besser regeln als private Dienstleister - und in welchen Gebieten ist sie schlechter? Darüber sprechen wir mit Berndt Keller, emeritierter Professor für Arbeitsrecht an der Universität Konstanz.

Niedersachsens Finanzminister bleibt vage. "Zwischen 0 und 6 Prozent" werde das Ergebnis bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder liegen, sagt Peter-Jürgen Schneider (SPD). Als Chef der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vertritt er die Arbeitgeber. Das kann Verdi-Chef Frank Bsirske so nicht stehen lassen: Man müsse wohl noch eine ganze Menge reden, entgegnet er nach dem Auftakt der Verhandlungen zum Schluss noch. Bsirske geht es um viel - ein Überblick:

fragen und Antworten Wie viele Menschen sind von den Verhandlungen betroffen? Verhandelt wird für rund eine Million Angestellte der Länder. Außer Hessen sind alle Länder betroffen, Hessen ist nicht in der TdL, die mit der Gewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund dbb die Verhandlungen führt. Der Abschluss soll dann auf die 2,2 Millionen Beamten von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre übertragen werden.

Was macht die Tarifrunde besonders? Die Gewerkschaften wollen differenziert für bestimmte Beschäftigtengruppen Unterschiedliches erreichen. Deshalb fahren sie die recht ungewöhnliche Strategie, keine Zahl für eine lineare Lohnerhöhung für alle zu nennen, sondern eine Gesamtforderung von sechs Prozent, in der alle einzelnen Punkte eingerechnet sind.

Was wollen die Gewerkschaften erreichen? Landesbeschäftigte mit Akademiker-und Berufserfahrung sollen im Wettbewerb mit freier Wirtschaft sowie Bund und Kommunen besser gestellt werden als heute. Das soll die neue Entgeltstufe 6 unter anderem für viele Lehrer bewirken, für die Bediensteten von Bund und Kommunen gibt es diese schon. Das macht etwa zwei Prozentpunkte von den sechs Prozent aus. In den unteren Einkommensgruppen soll es einen Mindestbetrag geben, beziffert ist der aber noch nicht.

Was fordern die Gewerkschaften noch? 90 Euro mehr für die 40 000 Auszubildenden und die Praktikanten. Die Übernahme aller Azubis. Den Ausschluss von Befristungen ohne Sachgrund. Verbesserungen bei der Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Bei einer Umsetzung der Gewerkschaftsforderungen würde ein Abschluss die Länder nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten rund sieben Milliarden Euro kosten.

Gibt es ein Angebot der Länder? Bisher nicht. TdL-Chef Schneider meint, so weit sei man noch nicht. Die sechs Prozent seien entschieden zu viel. Aber die Verhandlungen wie geplant binnen vier Wochen zu beenden, sieht Schneider als machbar an.

Wie argumentieren die Gewerkschaften? Verdi-Chef Bsirske fordert, der Tarifabstand der Länder zu Bund und Kommunen müsse geschlossen und zur Gesamtwirtschaft verkleinert werden. Finanzielle Spielräume gebe es: "Die Steuereinnahmen steigen um 4,8 Prozent 2016, für 2017 sind 2,6 Prozent prognostiziert, für 2018 sind es 3,8 Prozent."

Was bringt ein guter Abschluss laut Gewerkschaften den Ländern? Eine Abmilderung der Personalprobleme. Personal für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, ist nämlich nicht immer einfach - etwa bei der Feuerwehr, bei Ingenieuren, Meistern, Technikern, im IT- und Pflegebereich.

Wie lief die vorherige Tarifrunde? 2014 hatten die Gewerkschaften 5,5 Prozent gefordert, im Jahr darauf einigten sie sich mit der TdL auf 2,1 Prozent und in einem zweiten Schritt auf 2,3 Prozent mehr.

Ist ein Streik wahrscheinlich? Nein. Zwar sind die Gewerkschaften im Grundsatz eskalationsfähig - trotz Schwierigkeiten, mit Landesangestellten große Aufmerksamkeit zu erringen. So gab es im Länderbereich 2006 rund 16 Wochen Streiks. Doch auch angesichts der guten Steuereinnahmen der Länder rechnen Beobachter mit einer vergleichsweise einfachen Tarifrunde. Andererseits gab es jüngst auch schon Warnstreiks, so zum Beispiel in Berlins öffentlichen Kitas. Die dortigen Angestellten bemängeln, dass sie bis zu 400 Euro weniger verdienen als Koleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern (z.B. in Brandenburg).



Mit Material von der dpa.