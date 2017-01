Mo 30.01.2017 | 09:25 | Interviews

- Missbrauch in der Familie: 'Angehörige machen die Augen zu'

Opfer schweigen oft Jahre, wenn nicht sogar für immer über das, was ihnen einst widerfahren ist. Und die Dunkelziffer ist hoch: Kindesmissbrauch in Familien. Ab Dienstag will die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der Berliner Akademie der Künste mit Vorträgen das Thema näher beleuchten. Mit Betroffenen, Zeitzeugen und Experten soll über Ausmaß, Art und Folgen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche diskutiert werden. Maria-Andrea Winter wurde einst selbst Opfer sexueller Gewalt in der Familie. Sie hat die Initiative "Rauhreif/Trau Dich" gegründet.