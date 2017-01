- 'Trump spielt mit den Emotionen'

Donald Trump legt los - fast jeden Tag unterschreibt er präsidiale Anordnungen. In den kommenden Wochen wird der US-Präsident auch auf den Kongress und auf die Republikaner - die die Mehrheit haben - angewiesen sein. Werden sie Trumps Kurs mittragen? Josef Braml ist USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er meint: Die Republikaner werden je nach Eigeninteressen entscheiden. Trump könne durchaus viel Druck machen - aber am Ende werde nicht alles so heiß gegessen, wie Trump es koche.