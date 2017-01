Fr 27.01.2017 | 15:45 | Interviews

- Opa, was hast du damals gemacht?

We remember – so lautet das (inoffizielle) Motto des Tages zum Holocaust-Gedenkens. Doch um nicht zu vergessen, muss man überhaupt erst mal wissen. Das Wissen um die Verbrechen der Nazis ist weit verbreitet, aber was die eigene Familie angeht, da sind noch immer viele Fragen offen. Die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin bietet Seminare an über familiengeschichtliche Recherche. Ulrich Tempel von der Stiftung erklärt uns, warum wir mehr über Hitler und Himmler als über den eigenen Großvater wissen - und wie wir herausfinden, was unsere Großväter damals getan haben.