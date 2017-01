Fr 27.01.2017 | 06:25 | Interviews

- Holocaust-Gedenktag: Reine Routine?

Zum Holocaust-Gedenktag am Freitag hat der Zentralrat der Juden in Deutschland an Politik und Bildungseinrichtungen appelliert, die Erinnerung an die Opfer stets wachzuhalten. Gerade angesichts des wachsenden Rechtspopulismus sei das Gedenken wichtiger denn je, hieß es. Doch ist das Gedenken nach so vielen Jahrzehnten nicht zu einem hohlen Ritual verkommen? Könnten wir auch anders gedenken? Wir sprechen darüber mit der Journalistin und Autorin Sabine Bode.