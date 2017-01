- Gabriel stellt Jahreswirtschaftsbericht vor

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt am Donnerstag seine letzte Regierungserklärung in dieser Funktion ab. Thema ist der Jahreswirtschaftsbericht. Gabriel soll am Freitag Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Außenminister ablösen, Steinmeier dann am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Nachfolgerin Gabriels im Wirtschaftsressort wird Brigitte Zypries (SPD).