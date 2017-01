Angaben im Polizeisystem INPOL - Amri soll vor Anschlag in der Fussilet-Moschee gewohnt haben

Dass Anis Amri die Fussilet-Moschee - einen Islamisten-Treffpunkt in Berlin - aufsuchte, ist bekannt. Doch in internen Polizeiunterlagen, die der ARD vorliegen, heißt es, der Attentäter habe sogar in der Moschee gewohnt.



Bei der Überwachung des Attentäters vom Breitscheidplatz durch die Berliner Polizei werfen Unterlagen neue Fragen auf: So weist das im polizeilichen Informationssystem INPOL eingestellte Personagramm zu Anis Amri mit Datum vom 14. Dezember 2016 die Berliner Fussilet-Moschee als Wohnort/Aufenthaltsort Amris aus. Dieses Personagramm - eine Art interner Steckbrief für die Sicherheitsbehörden - liegt dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" vor.



Die Staatsanwaltschaft hatte die Überwachung Amris in Berlin im September 2016 unter anderem mit der Begründung eingestellt, dass er die Fussilet-Moschee zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besucht habe. Mehr Infos in der Sendung "Kontraste", 26. Januar 2017 um 21.45 in "Das Erste"

"Zurzeit aufhältig" in der Fussilet-Moschee

Am 14. Dezember 2016 wurde das Personagramm zu Anis Amri durch nordrhein-westfälische Polizeibehörden aktualisiert. Grund der Aktualisierung war die Abmeldung Amris aus Emmerich am Rhein durch die zuständige Ausländerbehörde. Unter "AktuellerWohnsitze/Aufenthaltsorte" werden zwei Adressen in Berlin ausgewiesen - von denen eine die Fussilet-Moschee ist.



Im Personagramm wird auch ausgewiesen, seit oder bis wann jemand sich nach Kenntnis der Polizei an einem Ort aufhält. Im Fall Amris heißt es, er sei in der Fussilet-Moschee "zurzeit aufhältig". Die "Quelle" dafür sei das "Obs MEK Berlin"(Observierungseinheit des Mobilen Einsatzkommandos Berlin).



Die Fussilet-Moschee gilt als Stützpunkt radikaler Islamisten in Berlin, die verdächtigt werden, den so genannten Islamischen Staat zu unterstützen und in seinem Namen Anschläge vorzubereiten.

Personagramm veraltet?

Sicherheitskreise aus Nordrhein-Westfalen bestritten jedoch gegenüber "Kontraste", dass der Eintrag "Fussilet-Moschee" am 14. Dezember 2016 aktuellen Erkenntnissen entsprochen habe. Es sei seitens der Berliner Behörden versäumt worden, die Daten in INPOL zu aktualisieren. Das Landeskriminalamt Berlin verweigerte eine Antwort auf die Frage, ob der Eintrag aktuell sei - und verwies an die Bundesanwaltschaft.



Die Grünen-Politikerin Renate Künast, Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, hält den Hinweis, der Eintrag zu Amri sei veraltet, für eine Schutzbehauptung. Wörtlich erklärte sie gegenüber "Kontraste": "Wenn dem so wäre, würde ich sagen: Gute Nacht Deutschland. Wir sind selbst bei solchen Dingen nicht in der Lage die Vorrausetzungen für Sicherheit zu schaffen." Weiter sagte sie: "Ein bei INPOL eingestelltes Personagramm hat immer den aktuellsten Stand. Das ist der Hinweis an alle Sicherheitsbehörden, die da reinsehen dürfen, wie es um diese Person, die dargestellt wird, bestellt ist, wie sie aktuell eingeschätzt wird."



Ein Personagramm wird von den Sicherheitsbehörden für so genannte "Gefährder" erstellt und soll alle Erkenntnisse und Maßnahmen zur jeweiligen Person zusammenfassen. Das Personagramm zu Anis Amri wurde von den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen erarbeitet, die Amri erstmals als Gefährder eingestuft hatten. Es ist für alle anderen Sicherheitsbehörden jederzeit einsehbar und soll durch die Polizeien des Bundes und der Länder um jeweils neue Erkenntnisse und Massnahmen ergänzt und aktualisiert werden.

Zwölf Menschen starben