Do 26.01.2017 | 15:45 | Interviews

- Fall Amri: Justizsenator kündigt volle Transparenz an

Berlins Justizsenator Behrendt will neue Hinweise auf Versäumnisse im Fall Amri prüfen. Es werde volle Transparenz geben, sagte Behrendt im Inforadio. Er bestätigte zugleich, dass Amri im vergangenen Sommer in eine gewaltsame Auseinandersetzung im Drogen-Dealer-Milieu verwickelt war. Warum die Berliner Staatsanwaltschaft entschied, ihn nicht festzunehmen, müsse jetzt untersucht werden. Die Frage sei, wer wann was an welche Stelle weitergegeben habe oder nicht, so Behrendt.