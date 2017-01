- Fall Amri: Was bringt ein U-Ausschuss?

Die Berliner Staatsanwaltschaft hätte Anis Amri womöglich im Sommer des vergangenen Jahres aus dem Verkehr ziehen können.



Das wurde am Mittwochabend nach einer Sitzung des Rechtsausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses bekannt, wie die Berliner Morgenpost berichtet. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will den Berichten zufolge überprüfen, ob es seitens der Berliner Generalstaatsanwaltschaft Versäumnisse gegeben hat. Er werde sich die Vorgänge zu einem im vergangenen Jahr gegen Anis Amri geführten Ermittlungsverfahren vorlegen lassen und diese genau untersuchen, sagte Behrendt der Berliner Morgenpost.



Im Juli 2016 soll Amri in eine Auseinandersetzung im Dealer-Milieu verwickelt gewesen sein. In einem Gastronomiebetrieb sei Amri mit einem Fliesengummihammer auf einen Kontrahenten losgegangen, berichtet die Morgenpost. Die Staatsanwaltschaft hätte Anklage wegen schwerer Körperverletzung erheben können, schreibt die Morgenpost.



Generalstaatsanwalt Rother sagte dem rbb, bei der Attacke mit dem Fliesengummihammer sei der Kontrahent an der Schulter getroffen, aber nicht verletzt worden.