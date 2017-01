Do 26.01.2017 | 12:25 | Interviews

- Senioren am Steuer - ein Risiko?

Bis zum Freitag läuft in Goslar noch der alljährliche Verkehrsgerichtstag. Das Expertenforum hat großen Einfluss auf politische Entscheidungen in Sachen Verkehrssicherheit. In diesem Jahr wird unter anderem das Thema diskutiert, ob man regelmäßig die Fahrtüchtigkeit von Senioren überprüfen soll. In einigen Ländern gibt es das schon, etwa in Finnland, Spanien, Italien oder auch vielen Bundesstaaten der USA. Wolfgang Fastenmeier, Professor für die Psychologie des Verkehrswesens, ist gegen solche Tests: Sie brächten keinen Sicherheitsnutzen, im Gegenteil: Es würden negative Effekte überwiegen.



Infobox: Verkehrsgerichtstag Jedes Jahr Ende Januar kommen rund 2000 Verkehrsfachleute im Harz zusammen, um beim Deutschen Verkehrsgerichtstag (VGT) aktuelle Fragen des Straßenverkehrs und des Verkehrsrechts zu erörtern. In acht Arbeitskreisen treffen Richter, Staat- und Rechtsanwälte auf Wissenschaftler und Politiker sowie auf Spezialisten von Automobilclubs, Ministerien, Behörden, Unternehmen und Verbänden. Abschließend geben die Experten dem Gesetzgeber Empfehlungen für Neuregelungen im Straßenverkehr oder im Verkehrsrecht. Bei der 55. Auflage des Kongresses in Goslar geht es bis Freitag unter anderem um das Smartphone als Unfallursache, Senioren im Straßenverkehr und die Sicherheit das Radverkehrs. Andere Themen sind die künftige Rolle von Privatunternehmen und Polizei bei der Verkehrsüberwachung, ein Fahrverbot als Strafe bei allgemeiner Kriminalität und der Abgasskandal. Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages wurden in der Vergangenheit vielfach gesetzlich verankert: So etwa das begleitete Fahren mit 17, höhere Bußgelder für Verkehrssünder, die Herabsetzung der Alkohol-Promille-Grenze für Kraftfahrer oder das Handyverbot beim Autofahren. (Quelle: dpa)