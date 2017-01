Di 24.01.2017 | 12:05 | Interviews

- Brexit: Parlament muss abstimmen

Rückschlag für Theresa May, Erfolg für die Brexit-Gegner: Die britische Regierung darf nicht ohne die Zustimmung des Parlaments den Austritt des Landes aus der Europäischen Union erklären. Erst danach könne Premierministerin Theresa May die Erklärung für die Scheidung von der EU einreichen, entschied das höchste britische Gericht am Dienstag in London. An der grundsätzlichen Entscheidung des Brexits werde das aber nichts ändern, meint Hans-Hartwig Blomeier von der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Das höchste Gericht Großbritanniens, der Supreme Court, hat entscheiden: Die britische Premierministerin Theresa May braucht die Zustimmung des Parlaments, um die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel zu beginnen. Die Zeit drängt, denn die Premierministerin will noch im Märze dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union auf den Weg bringen, sprich: den entsprechenden Artikel der EU-Verfassung aktivieren.

Urteil kann Brexit verzögern - aber nicht verhindern

Hans-Hartwig Blomeier ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in London. Er ist von dem Urteil nicht überrascht, macht aber EU-Fans in Großbritannien keine Hoffnungen: "Man sollte daran keine große Erwartungen knüpfen. Es kann zu Verzögerungen, wenn es zu Änderungen im Gesetzestext kommt, den die Regierung vorlegen muss." Eine ganz andere Frage ist, ob der Brexit denn überhaupt so funktionieren kann, wie ihn sich Theresa May vorstellt, meint Blomeier: "Ob das realistisch und machbar ist – vor allem in dem Zweijahres-Zeitraum – da habe ich meine Zweifel. Ob sowohl der sogenannte Scheidungsprozess plus das angestrebte umfassende Freihandelsabkommen abschließend verhandelt werden kann, da fehlt mir die Fantasie."

Hintergrund Chronologie des Brexit Am 23. Juni 2016 haben die Briten für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union (EU) gestimmt. Die wichtigsten Ereignisse rund um den Brexit im Überblick: (Quelle: dpa)

vor 2016 23. Januar 2013:

Großbritanniens Premierminister David Cameron kündigt an, die Bürger seines Landes bis spätestens 2017 über den Verbleib in der EU abstimmen zu lassen. 28. November 2014:

Der britische Premier verknüpft die Frage des EU-Austritts mit Forderungen zur Migrationspolitik.

2016 19. Februar:

Die Staats- und Regierungschefs aller EU-Staaten einigen sich auf ein Reformpaket. Zugewanderte Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern sollen zeitweise weniger Sozialleistungen bekommen. 9. Mai:

Sechs Wochen vor dem Referendum warnt Cameron eindringlich vor Sicherheitsrisiken im Falle eines Austritts. Londons Ex-Bürgermeister Boris Johnson, prominentester Befürworter eines EU-Ausstiegs, macht Migration zu einem zentralen Wahlkampfthema. 23. Juni:

Die Briten haben die Wahl: Rund 46,5 Millionen registrierte Wahlberechtigte können über den EU-Austritt mitentscheiden. 24. Juni:

In den Morgenstunden wird klar: Großbritannien kehrt Europa den Rücken. In Europa und Asien brechen die Aktienmärkte ein. 25. Juni:

Aus Enttäuschung über das Votum nimmt der britische EU-Finanzkommissar Jonathan Hill seinen Hut. 4. Juli:

Nigel Farage, neben Johnson wichtigster Brexit-Befürworter, tritt vom Vorsitz der rechtspopulistischen Partei Ukip zurück. 13. Juli:

Premier Cameron tritt zurück. Die konservative Politikerin Theresa May wird seine Nachfolgerin. Der Brexit-Wortführer Boris Johnson wird neuer britischer Außenminister. 15. Juli:

Brexit-Minister David Davis kündigt an, erst zum Jahreswechsel offizielle Gespräche mit Brüssel über einen EU-Austritt aufnehmen zu wollen. Die EU dringt auf baldige Verhandlungen. 20. Juli:

May trifft auf ihrer ersten Auslandsreise als Premierministerin in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel. 25. Juli:

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bringt erneut eine Unabhängigkeit ihres Landes ins Spiel. Die Mehrheit der Schotten hatte sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. 5. September:

Brexit-Minister Davis hält einen Verbleib im europäischen Binnenmarkt nach einem EU-Austritt für unwahrscheinlich. Tags darauf distanziert sich Premierministerin May von der Äußerung. 2. Oktober:

May sagt dem Sender BBC, sie werde bis Ende März 2017 offiziell den Austritt aus der EU einleiten. 3. November:

Der Londoner High Court entscheidet, dass die Regierung für die Austrittsverhandlungen mit Brüssel die Zustimmung des Parlaments einholen muss. Die Regierung geht in Berufung.

2017 3. Januar:

Der britische EU-Botschafter Ivan Rogers tritt zurück. Er kritisiert Mangel an Verhandlungsgeschick in der Regierung. 14. Januar:

Der Brexit-Ausschuss des Parlaments fordert von May bis Mitte Februar einen klaren Plan für die Verhandlungen mit der EU. 15. Januar:

Der designierte US-Präsident Donald Trump sagt in einem Interview mit der Londoner "Times" und der "Bild"-Zeitung der Europäischen Union schwere Zeiten nach dem Brexit voraus. 18. Januar:

May kündigt in einer Rede einen "harten Brexit" an. Großbritannien wird auch den europäischen Binnenmarkt verlassen. 21. Januar:

Der Supreme Court bestätigt die Entscheidung des Londoner High Courts aus dem November, dass die Regierung für die Austrittsverhandlungen mit Brüssel die Zustimmung des Parlaments einholen muss.