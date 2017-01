Di 24.01.2017 | 07:50 | Interviews

- Wie gut gerüstet ist die Bundeswehr?

Die weltweiten Krisenherde werden nicht weniger, und auch der "Cyberkrieg" wird die Bundeswehr zunehmend beanspruchen. Und das in Zeiten, in denen sich negative Schlagzeilen über die Ausrüstung des deutschen Militärs häufen. Heute legt der Wehrbeauftragte der Bundesregierung seinen aktuellen Bericht vor. Wo brennt es am meisten, wo muss am schnellsten gehandelt werden? Das fragen wir den Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands, Oberstleutnant Andre Wüstner.