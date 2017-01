Sa 21.01.2017 | 07:24 | Interviews

Türkisches Parlament billigt Verfassungsreform - 'In Treue fest zu ihrem großen Anführer'

Für den türkischen Präsidenten Erdogan läuft alles nach Plan: Nach fast zweiwöchigen Beratungen hat das Parlament am frühen Morgen die umstrittene Verfassungsreform angenommen. Damit rückt das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem in greifbare Nähe - mit allen neuen Machtbefugnissen, die es dem Präsidenten bringt: Er soll künftig auch Regierungschef sein, Minister ernennen oder absetzen und Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen können. Die Opposition fürchtet eine Autokratie in der Türkei. Istanbul-Korrespondent Reinhard Baumgarten erklärt die Hintergründe.