Fr 20.01.2017 | 15:05 | Interviews

- 'Wir müssen als Wirtschaft mit Trump kommunizieren'

96 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen die am Freitag beginnende Präsidentschaft von Donald Trump in den USA als Risiko. Wie ernst muss man Trumps Androhung von hohen Strafzöllen nehmen? Fürs Abwarten plädiert Bernhard Mattes, ehemaliger Deutschland-Chef von Ford, nun im Aufsichtsrat von Ford. Es liege nun an der Wirtschaft im Ganzen, mit Trump und seiner Regierung in Kontakt zu treten und die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen für europäische und US-amerikanische Unternehmen zu betonen.