Fr 20.01.2017 | 19:24 | Interviews

- 'Trump hat einen Businessmann-Blick auf die internationalen Beziehungen'

Der neue US-Präsident Donald Trump hat einen radikalen politischen Kurswechsel angekündigt. "Von diesem Tag an heißt es: 'Amerika zuerst'", sagte er. Was bedeutet das für die Welt? "Trump ist nicht das, was die USA eigentlich bräuchte", sagt Boris Vormann, Professor für Politik am John-F-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der FU Berlin. Trumps denke auch als Politiker wie ein Geschäftsmann - und das könne auf internationaler Ebene für Verwerfungen und Instabilität sorgen.