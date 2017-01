Do 19.01.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Bullshit untergräbt die Basis des Gemeinwesens'

In diesen Tagen ist viel von Lüge die Rede - egal ob es um den Abgas-Skandal und den Ex-VW-Chef Martin Winterkorn geht oder um den künftigen US-Präsidenten. Doch was ist eigentlich eine Lüge - und lügt Donald Trump? Wer wissentlich etwas Falsches sagt, um sein Gegenüber zu täuschen, der lügt, sagt der Mediziner, Jurist und Publizist Rainer Erlinger. Deshalb sage Trump auch nicht die Unwahrheit, sondern verbreite "Bullshit" - und untergrabe so die Grundlage von Diskussionen in einer Demokratie.