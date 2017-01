Do 19.01.2017 | 12:05 | Interviews

- Cannabis: 'Dieses Gesetz ist ein Meilenstein'

Wer Cannabis als Schmerzlinderungsmittel oder Appetitanreger dringend benötigt, soll es künftig über die Krankenkasse erhalten dürfen. Das beschließt der Bundestag heute. Maximilian Plenert vom Deutschen Hanfverband sieht in dem neuen Gesetz fast schon eine Zeitenwende in der deutschen Cannabis-Politik. Deutschland werde damit zu einer der führenden Nationen weltweit, was Cannabis als Medizin angehe.