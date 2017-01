Do 19.01.2017 | 07:05 | Interviews

- 'Höcke sagt, was die AfD wirklich will'

Im Nachhinein war alles wieder gar nicht so gemeint: Björn Höcke hat Vorwürfe zurückgewiesen, das Andenken an den Holocaust in seiner Rede am Dienstag in Dresden als "Schande" bezeichnet zu haben. Doch diese Interpretation seiner Worte hat er ziemlich exklusiv. rbb-Reporter und Rechtsextremismus-Experte Olaf Sundermeyer ist sich sicher: Höcke meint, was er sagt - und er sagt, was die AfD tatsächlich will. Die Kritik durch Frauke Petry hält er für wenig glaubwürdig.



Es war das bekannte AfD-Spiel von Provokation, zurückrudern und der Flucht in die Rolle des missverstandenen Opfers: Nachdem der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke bei einer Rede in Dresden das Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet und eine "Wende um 180 Grad" in der Erinnerungspolitik gefordert hatte, hagelte es Kritik und Entrüstung. Höcke verbreitete daraufhin eine Erklärung, dass das ja alles nicht so gemeint gewesen sei. rbb-Reporter Olaf Sundermeyer, der sich schon lange intensiv mit der AfD auseinandersetzt, widerspricht Höcke da vehement: "Björn Höcke ist Björn Höcke und Björn Höcke meint das, was er sagt."

"Björn Höcke ist keine Einzelstimme"

Und Sundermeyer geht noch weiter. Seiner Meinung nach sagt Björn Höcke das, was die AfD tatsächlich will: "Die Rede beinhaltet, dass man Deutschland im Prinzip wieder 'umvolken' möchte, dass alles das, was nicht Deutsch ist in Deutschland nichts zu suchen hat. Und das sind Thesen, die große Teile innerhalb der AfD mitvertreten. Björn Höcke ist keine Einzelstimme."

"Frauke Petry lügt, wenn sie den Mund aufmacht"

Daran ändere auch nichts, dass die Parteispitze, allen voran Frauke Petry, auf Abstand zu Höcke gehe: "Ich glaube Frauke Petry kein Wort. Frauke Petry ist eine Machtpolitikerin, über die andere Vorstandsmitglieder im AfD-Bundesvorstand mir sagen: Frau Petry lügt wie gedruckt, wenn sie den Mund aufmacht. Das ist auch meine eigene Erfahrung. […] Innerhalb der Partei besitzt Björn Höcke sehr viel mehr Glaubwürdigkeit als Frauke Petry. Sie wird unterstützt, weil sie die Partei erfolgreich gemacht hat. Aber Björn Höcke ist der 'Parteivorsitzende der Herzen', weil er das ausspricht, was sehr viele Anhänger der AfD denken".

"Wichtig ist, zu erklären, was die AfD da tut"

Wie also sollen die anderen Parteien und die Öffentlichkeit mit der Entwicklung umgehen? Sollten sie wirklich, wie SPD-Chef Gabriel es fordert, aufhören, "über jedes Stöckchen zu springen"? Jein, meint Olaf Sundermeyer: "Wichtig ist, das zu erklären, was sie [die AfD] da tut. Sich nicht nur aufzuregen über dieses Zitat, sondern genau hinzuschauen: Was meint er eigentlich? Ich kann nur jedem empfehlen, der sich ernsthaft mit der AfD auseinandersetzen will, sich die komplette Rede von Björn Höcke im Brauhaus Watzke in Dresden anzuschauen und dabei im Hinterkopf zu haben: Was will diese Partei eigentlich? Was kann ich dort lernen? Und das, was die AfD tatsächlich will, sagt Björn Höcke in dieser Rede."