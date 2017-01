Mi 18.01.2017 | 15:05 | Interviews

- Gauland nimmt Höcke in Schutz

Die Äußerungen des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zum Holocaust-Gedenken sind auch in der eigenen Partei auf Kritik gestoßen. Der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Marcus Pretzell warf Höcke vor, er treibe zum wiederholten Male "kluge und kritische bürgerliche Wähler" der Partei zurück in das Lager der Nichtwähler. Der brandenburgische AfD-Vize Gauland nahm Höcke hingegen in Schutz. Er könne die Aufregung nicht verstehen, sagte Gauland im Inforadio. Höcke habe vom "Mahnmal der Schande" gesprochen, das könne man nicht als Antisemitismus deuten.