Mi 18.01.2017 | 15:25 | Interviews

- Mit Özdemir und Göring-Eckardt ins 'Super-Wahljahr'

Die beiden grünen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl haben den Anspruch ihrer Partei auf eine Regierungsbeteiligung angemeldet. Parteichef Özdemir sagte in Berlin, er wolle die Grünen zu einem starken Wahlergebnis führen. Ähnlich äußerte sich Fraktionschefin Göring-Eckardt. Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Palmer, sieht in der Wahl des Spitzenduos keinen Vorentscheid für irgendeine mögliche Koaliton im Bund. Die Partei sollte sich in dieser Frage auch nicht festlegen, sagte Palmer im rbb-inforadio.