Das Bundesverfassungsgericht betont den "Ausnahmecharakter des Parteiverbots", das kein "Weltanschauungs- oder Gesinnungsverbot" sei. Ein Verbot komme deshalb nur in Betracht, "wenn eine Partei über hinreichende Wirkungsmöglichkeiten verfügt, die ein Erreichen der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheinen lassen". Dafür brauche es "konkrete Anhaltspunkte von Gewicht". An der davon abweichenden Definition im KPD-Urteil hält der Senat ausdrücklich nicht fest.



Bei der Beurteilung stellt Karlsruhe etwa auf den Mitgliederbestand, die finanzielle Lage, Wahlergebnisse und die Vertretung in Ämtern ab. Der Versuch, verfassungswidrige Ziele mit Gewalt oder durch Straftaten durchzusetzen, erfülle die Anforderungen regelmäßig. Gleiches gelte, wenn eine Partei eine "Atmosphäre der Angst" schaffe.