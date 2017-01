10. Januar 2017: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagt, der Fall Holm sei für ihn "noch nicht erledigt".



12. Januar: Berliner Mieter- und Sozialinitiativen stellen sich in einer Petition mit mehr als 15 000 Unterschriften hinter Holm.



13. Januar: Holm wendet sich in einer Pressemitteilung über seine Stellungnahme an die HU auch an Stasi-Opfer: "Diese historische Schuld nehme ich auf mich und bitte insbesondere diejenigen, denen in der DDR Leid zugeführt wurde, um Verzeihung."



13. Januar: Der Landesvorstand der Linken in Berlin bekräftigt während einer Klausurtagung seine Unterstützung Holms.



14. Januar: Berlins Regierungschef Müller fordert Senatorin Lompscher auf, Holms Entlassung vorzubereiten. Holm sei zur "Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage" und könne deshalb nicht Staatssekretär bleiben.



16. Januar: Holm gibt seinen Rücktritt bekannt.

(dpa)