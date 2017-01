Mo 16.01.2017 | 07:05 | Interviews

- Kapek: 'Holms Entlassung nicht überraschend'

Knapp sechs Wochen nach dem Start droht Rot-Rot-Grün in Berlin wegen der Stasi-Vergangenheit des parteilosen Bau-Staatssekretärs Andrej Holm eine handfeste Krise. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte am Samstag dessen Entlassung an – zur Empörung der Linken. Antje Kapek, Fraktionschefin des dritten Koalitionspartners B90/Die Grünen, bezeichnet die bevorstehende Entlassung Holms als wenig überraschend und appelliert an die Koalition, nun an einem Strang zu ziehen.

Nein, ein schöner Start der rot-rot-grünen Koalition in Berlin sei das nicht, gibt Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek im Inforadio-Interview unumwunden zu. Auch sie habe ihn sich anders vorgestellt: Gerade einmal sechs Wochen ist R2G im Amt und steht schon vor der ersten handfesten Krise. Deren Auslöser: Die Stasi-Vergangenheit von Bau-Staatssekretär Andrej Holm. Regierungschef Michael Müller (SPD), der sich lange - etliche sagen zu lange - zurückhielt, sprach am Wochenende ein Machtwort: Er wolle Holm entlassen, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) möge die Papiere vorbereiten. Für die Linke, die den parteilosen Stadtsoziologen in den Senat entsandt hatte, ein Schlag ins Gesicht. Müller habe damit die Lage "verschärft", keilte die Partei- und Fraktionsspitze zurück.

Für Antje Kapek kommt die Entlassung Holms nicht überraschend: "Letztendlich war es ja eine Entwicklung, die sich aufgebaut hat." Sie ruft die Koalition aber auch zum Zusammenhalt auf: Wir sind an der Stelle auch miteinander als Koalition eine Verpflichtung eingegangen, die da heißt: Auch in schwierigen Zeiten müssen wir an dem wirklich tollen Paket, was wir im Koalitionsvertrag geschnürt haben, miteinander festhalten und für diese Stadt gemeinsam Politik machen." Gleichzeitig kritisiert Kapek die Opposition: Die instrumentalisiere die Causa Holm "brutal" und weigere sich aus ideologischen Gründen, sich ernsthaft und differenziert mit der Aufarbeitung des DDR-Unrechts zu beschäftigen. Ihr ging es nur darum, die Wohnungspolitik von R2G zu diskreditieren.