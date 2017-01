Trump weist schon vor der Amtsübernahme erste Erfolge bei der Ansiedlung von Unternehmen auf. So will Toyota zehn Milliarden Dollar in neue Autostandorte in den USA investieren. Die Unternehmen hoffen darauf, von Trumps versprochener Deregulierung, etwa bei Umweltauflagen, zu profitieren. Ob sich das verstetigen lässt, steht in den Sternen.