- Die NPD und das Warten auf die Grundsatzentscheidung

Die NPD ist in keinem Landtag vertreten, hat keine realistische Chance, in den Bundestag einzuziehen, die Mitglieder laufen ihr weg, sie ist weitgehend pleite und hat keine Strategie für den Umgang mit der Konkurrenz (AfD) – so das Urteil von Politikwissenschaftler Dierk Borstel, der einer der Gutachter im NPD-Verbotsverfahren war. Wegen ihres Mangels an Bedeutung war er deswegen stets gegen das Verbotsverfahren, über das das Bundesverfassungsgericht am kommenden Dienstag entscheidet. Doch wenigstens gibt es dann endlich Rechtssicherheit in der Grundsatzfrage: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine extremistische Partei zu verbieten?

Pro und Contra: Was für ein Verbot spricht - und was dagegen Pro Eine Gesellschaft dürfe es nicht hinnehmen, wenn eine Partei offen menschenverachtende Reden schwingt. Eine Demokratie müsse unter Beweis stellen, dass sie stark genug ist, um sich zu wehren. Es könne nicht sein, dass die Rechtsextremen von der staatlichen Parteienfinanzierung durch Steuergelder profitieren und das Recht haben, auf öffentlichen Plätzen zu demonstrieren. Die NPD sei eng mit der gewaltbereiten Szene verwoben. Gerade vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus schädige eine solche Partei das Ansehen Deutschlands. Ein Verbot wäre demnach nicht nur ein wichtiges politisches Signal. Durch die Zerschlagung von Parteistruktur und -vermögen schwäche es auch den Rechtsextremismus insgesamt. Contra Die verfassungsrechtlichen Hürden seien hoch - rechte Parolen reichten bei weitem nicht aus für ein Verbot. Scheitere auch der zweite Anlauf, wäre das nicht nur ein öffentlichkeitswirksamer Triumph für die NPD. Sie könnte das Urteil dann auch als eine Art "Persilschein" vor sich her tragen. Überhaupt sei das Verbot einer so kleinen Partei, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schieße. Die Möglichkeiten einer politischen Bekämpfung der NPD seien längst nicht ausgeschöpft. Offene Auseinandersetzung, Aufklärung und Prävention seien der bessere Weg. Durch ein Verbot gebe es auch nicht weniger Rechtsextreme. Sie würden nur in andere Gruppierungen ausweichen.