Do 12.01.2017 | 06:25 | Interviews

- Kurze Entspannung - dann kommt Egon

Nach dem starken Schneefall in Berlin und Brandenburg am Mittwoch holt der Winter am Donnerstag kurz Atem - um am Freitag mit aller Macht zurückzukommen! Schon in der Nacht zu Freitag wird wieder mit extremen Wetterbedingungen gerechnet, wie der Meteorologe Frank Abel im Inforadio-Gespräch mit Leon Stebe ankündigte.