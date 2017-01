Do 12.01.2017 | 09:25 | Interviews

- Wiedervereinigung Zyperns?

Seit Montag diskutieren Spitzenvertreter der türkischen und der griechischen Seite Zyperns in den Büros der Vereinten Nationen in Genf über eine mögliche Wiedervereinigung des Landes. Es geht vor allem darum, wie viel Territorium an jede der beiden teilweise autonomen Zonen gehen würde. Angestrebt wird ein föderaler Staat aus zwei politisch gleichberechtigten Bundesstaaten - einem türkisch-zyprischen im Norden und einem griechisch-zyprischen im Süden der seit 1974 geteilten Insel. Dietmar Ringel spricht mit Dr. Hubert Faustmann, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zypern, über die Chancen zu einer Lösung des Konflikts.

Heute treten die Gespräche in eine entscheidende Runde und erhalten eine internationale Dimension, weil auch die Garantiemächte Griechenland, die Türkei und die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien daran teilnehmen. Im Vorfeld der Konferenz hatte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras mit Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande telefoniert. Sollte eine politische Einigung gefunden werden, müssten die Einwohner in beiden Teilen Zyperns der Vereinbarung noch in einem Referendum zustimmen. 2004 hatten sich die türkischen Nordzyprer in einer Volksabstimmung für eine Wiedervereinigung ausgesprochen, die Griechen im Süden lehnten den Plan ab.