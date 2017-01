- Industrie besorgt wegen Trump

Die Informationen sind äußerst delikat, aber keiner weiß, ob sie stimmen. Im Zentrum steht der künftige US-Präsident Donald Trump. Es geht um Sex und Geschäfte. Damit soll die russische Regierung angeblich Donald Trump erpressen. Eine Schmuddelgeschichte, die von beiden Seiten, also der russischen Regierung und Trump selbst, umgehend dementiert wurde. Aber damit ist die Sache nicht aus der Welt. Die Zeitungen fragen: Was ist dran an der Geschichte - und was soll das? Sabine Lüders mit der Presseschau.