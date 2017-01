"Wird er nun schalten und walten können, wie er will? Ganz bestimmt nicht: Auch wenn seine Partei beide Häuser des Kongresses kontrolliert. In der Realität ist es jedoch alles andere als seine Partei. Er mag mit seinem Wahlsieg innerhalb der Grand Old Party einen Coup gelandet haben, aber die Republikaner auf dem Capitol Hill fühlen sich nur wenig oder gar nicht zu Loyalität verpflichtet. Besonders nachdem Trump sie letztes Jahr gern als elitäre Speichellecker verunglimpft hat. Vor allem vom Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, dürfte Trump Widerstand zu erwarten haben.(...) Ryan ist ein traditioneller fiskalischer Konservativer. Die Regierung soll weniger Schulden machen und Ausgaben kürzen. Er will freien Handel. Und Trump will genau das Gegenteil. (...) Und auch da, wo sie beinahe einer Meinung sind, bei der Notwendigkeit Steuern zu senken, ist Trumps Plan radikaler und weniger fundiert. Das Repräsentantenhaus muss Trumps Haushaltsplänen zustimmen. Bevor das passiert, wird es Blut geben."