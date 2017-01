- 'Gabriel ist einer, den wir jetzt brauchen'

Der engere Parteikreis der SPD trifft sich am Dienstag, um die Wahlkampfthemen abzustecken. Sicher wird es auch um den Kanzlerkandidaten gehen. Für Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Zeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik“, ist die Frage entschieden: Sigmar Gabriel wird antreten müssen. "Er kann nicht ein weiteres Mal einen anderen Kandidaten vorschieben, ohne seine Platz als Vorsitzender einzubüßen", so von Lucke. Gabriel wisse selbst ganz genau, dass die Chancen nicht allzu groß seien - was aber für alle denkbaren Kandidaten gelte.