Mi 11.01.2017

- 'Ein guter Tag für Hamburg'

Mit siebenjähriger Verspätung und deutlich teurer als geplant wird heute Abend um 18.30 Uhr die Elbphilharmonie in Hamburg in Anwesenheit des Bundespräsidenten feierlich eröffnet. Das 110 Meter hohe Gebäude steht prominent in der Nähe der Landungsbrücken an der Elbe und beherbergt drei Konzertäle. Corny Littmann, Unternehmer, Entertainer und Theaterbesitzer, hat sich schon früh für die Elbphilharmonie engagiert. Im Inforadio hofft er auf eine große Anziehungskraft weit über Hamburgs Grenzen hinaus.

2007 hatte der damalige Erste Bürgermeister Hamburgs, Ole van Beust, den Grundstein zu diesem spektakulären Konzerthaus gelegt. Ursprünglich war die Eröffnung für 2010 geplant gewesen. Doch es kam immer wieder zu Verzögerungen, die Baukosten explodierten. Ursprünglich war ein Investitionsvolumen von 77 Millionen Euro vorgesehen. Schlussendlich beliefen sich die Baukosten jedoch auf 866 Millionen Euro. Deshalb wurde schon 2010 ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der den Vorwurf einer intransparenten Kosten- und Vertragsstruktur überprüfen sollte.