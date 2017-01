Der Berliner Senat muss bald über Andrej Holm entscheiden. Muss Baustaatssekretär gehen, weil er bei der Einstellung in der Humboldtuniversität nicht angekreuzt hat, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi war? Nach Akten-Lage war er das. Und zwar als junger Offizierschüler in den Monaten vor der Wende. Bis Donnerstag erwartet die Humboldtuni seine Stellungnahme. Wie auch immer der Senat danach entscheiden wird, es könne nur falsch sein, meint der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk von der Stasi-Unterlagen-Behörde, der am vergangenen Freitag mit Andrej Holm Gast einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Einmal Stasi - immer Stasi?" war. Wegen des großes Interesses sendet Inforadio am Dienstag um 20.24 Uhr und 20.44 Uhr Ausschnitte der Diskussion.