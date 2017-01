Di 10.01.2017 | 13:05 | Interviews

- 'Menschlich, vernünftig, aber eben auch mutig'

Als Roman Herzog 1994 im dritten Wahlgang zum Bundespräsidenten gewählt war, musste er bei seiner Dankesrede mit den Tränen kämpfen. Selten hat der Jurist und frühere Verfassungsrichter so viel Emotion gezeigt. Jetzt ist Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben. Hans-Olaf Henkel, früherer BDI-Vorsitzender, bezeichnet ihn im Gespräch mit Oliver Rehlinger als höchstrangigen Unterstützer derjenigen, die im Lande was ändern wollte. So viel Mut wie Roman Herzog habe noch keiner gezeigt.