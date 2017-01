Di 10.01.2017 | 07:45 | Interviews

- Wie kann Berlin sicherer werden?

Berlins rot-rot-grüner Senat ist am Montag im Roten Rathaus zu seiner ersten Klausurtagung zusammengekommen. Drei Wochen nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche stand die innere Sicherheit im Mittelpunkt des Treffens. Wie will die Koalition in der Terrorbekämpfung weiter vorgehen? Darüber sprechen wir Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller.