Mo 09.01.2017 | 09:25 | Interviews

- 'Höchste Zeit für eine Impfung'

Die Winter-Grippewelle hat dieses Jahr schon kurz vor Weihnachten eingesetzt. Bislang wurden bundesweit bereits gut 2.500 Fälle gemeldet. Dr. Udo Buchholz ist Infektions-Epidemiologe am Robert-Koch-Institut Berlin und beschäftigt sich als solcher mit der Verbreitung von Krankheiten in der Bevölkerung. Wir fragen ihn: Ist schon absehbar, ob es in diesem Jahr eine heftige Grippewelle geben wird? Das sei durchaus möglich, meint Buchholz. Sorgen macht ihm, dass sich immer weniger Menschen impfen lassen - nur etwa 20 Prozent in der Bevölkerung. Gerade Ältere sollten sich schützen - worauf man bei einer Impfung achten sollte, erklärt Buchholz im Interview.