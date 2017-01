Mo 09.01.2017 | 07:05 | Interviews

Sicherheitsdebatte - 'Die Grünen müssen eine eigene Position entwickeln'

Was tun gegen die Terrorgefahr? Alle Parteien versuchen derzeit darauf Antworten zu liefern. Schwierige Zeiten – auch und gerade für die Grünen. Sie rutschen in den Umfragen ab, liegen derzeit bei 9 bis 10 Prozent. Über ihren Kurs sprechen die Grünen am Montag bei einer Vorstandsklausur. Wie stehen die Grünen in der Sicherheitsdebatte? Das fragen wir Ralf Fücks, Vorstandsvorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Grünen dürften weder eine "laxe" Haltung einnehmen noch eine Verengung der Sicherheitsdebatte zulassen, sagt Fücks.



So müssten etwa Gefährder so schnell wie möglich abgeschoben werden. Gleichzeitig sollten die Grünen sich dagegen einsetzen, Bevölkerungsgruppen unter "Generalverdacht" zu stellen. Auch gegen eine Verengung der Sicherheitsdebatte müsse sich die Partei einsetzen: Die Flüchtlingsfrage dürfe "nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr diskutiert werden."