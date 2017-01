Mo 09.01.2017 | 07:45 | Interviews

Smartphones - 'Oft lässt sich eine starke Abhängigkeit feststellen'

Das Smartphone ist zugleich Uhr, Telefon, Kamera, Spielkonsole, Zeitung und Fernseher. Um die klassische Telefonie geht es aber kaum noch. 2016 war das Smartphone das meistgenutzte Gerät für den Internetzugang Nach einer aktuellen Studie von ARD und ZDF gehen zwei Drittel der Deutschen via Smartphone ins Netz. Wie hat das Smartphone unser Leben und unsere Kommunikationsformen verändert? Fragen an Sarah Diefenbach, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Der Umgang habe sich durch das Smartphone stark gewandelt - und in der Regel hätte das Digitale Vorrang vor dem Zwischenmenschlichen, sagt Diefenbach.