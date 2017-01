Sa 07.01.2017 | 08:04 | Interviews

- Was tun gegen Radikalisierung?

Einen "kulturellen Kampf" gegen Islamismus und Terrorismus forderte SPD-Chef Gabriel in einem "Spiegel"-Interview. Aber wer kämpft seitens des Islam mit? Rund vier Millionen Muslime leben in Deutschland, nur etwa 20 Prozent davon sind in religiösen Vereinen oder Gemeinden organsiert. Wichtigster Dachverband ist der - nicht unumstrittene - Zentralrat der Muslime; er vertritt 300 Moscheenvereine. Kann er dabei helfen, eine weitere Radikalisierung von Menschen zu verhindern? Oliver Rehlinger spricht darüber mit dem Vorsitzenden, Aiman Mayzek.