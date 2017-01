Sa 07.01.2017 | 07:44 | Interviews

- 50 Jahre Terres des Hommes

Seit 50 Jahren hilft Terre des Hommes Kindern in aller Welt. An diesem Wochenende feiert die Organisation ihr Jubiläum mit einem Festakt und einer großen Benefizshow in Osnabrück. Tatsächlich ist die Spendenberitschaft groß - gerade wenn es um den Krieg in Syrien geht. Aber was kann Terres des Hommes überhaupt für die Kinder beispielsweise in Aleppo tun? Gibt es überhaupt noch Engagement im Land? Oder ist das längst zu gefährlich geworden? Fragen an Jörg Angerstein, Vorstandssprecher des Vereins

das Kinderhilfswerk Terres des Hommes Anlass für die Gründung waren die Bilder aus dem Vietnam-Krieg. In den ersten Jahren kümmerte sich das Hilfswerk um die medizinische Versorgung von kriegsversehrten Kindern aus Vietnam und dem afrikanischen Biafra. In den 1970er Jahren war die Vermittlung von verlassenen Kindern an deutsche Adoptiveltern ein Schwerpunkt der Arbeit. Seit 1980 will das Hilfswerk die strukturellen Ursachen von Not und Unterdrückung mit Kampagnen und Lobbyarbeit bekämpfen. 2015 nahm die Organisation 18 Millionen Euro an Spenden ein. Sie fördert über 400 Projekte in 31 Ländern. (dpa)