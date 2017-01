Fr 06.01.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Erst denken, dann weiterverbreiten'

Das umstrittene Portal "Breitbart" will seine Meldungen in Kürze auch auf deutsch verbreiten. Eine erste Kostprobe, was dort so an "Nachrichten" zu erwarten sein wird, gab es zu Silvester auf der US-Variante zu sehen - in Form eines Videos. Es zeigte eine brennende Kirche in Dortmund, angeblich angezündet von jungen Männern, die dabei "Alahu Akbar" gerufen haben sollen. Tatsächlich hatten Menschen vor der Kirche Silvesterraketen abgefeuert - eine davon hatte ein Netz an einem Baugerüst in Flammen gesetzt. Solche Falschmeldungen beschäftigen auch die Berliner Polizei. Social Media-Teamleiterin Yvonne Tamborini: "Fake-News spielen mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung." Nicht nur die Klarstellung sei deshalb wichtig. Man leite gegebenenfalls auch Verfahren ein.