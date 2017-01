- 'Für den Frieden drohen'

In zwei Wochen wird Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Eine neue Administration in Washington nimmt ihre Arbeit auf. Auch in den US-Botschaften weltweit stehen Personalwechsel an. Fast zeitgleich mit dem Amtsantritt Trumps verlässt John B. Emerson Berlin. Alexander Schmidt-Hirschfelder hat den scheidenden US-Botschafter getroffen und mit ihm unter anderem darüber gesprochen, mit welchem Gefühl er die deutsche Hauptstadt verlässt - jetzt, wo die Beziehungen zwischen Berlin und Washington vielleicht auf unruhige Zeiten zugehen.