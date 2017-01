- 'Wir brauchen eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik'

Nach bisher unbestätigten Informationen von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR kamen Amri und der mutmaßliche Kontaktmann 2015 gemeinsam aus Italien nach Deutschland. Amri soll gelegentlich mit in der Spandauer Flüchtlingsunterkunft übernachtet haben. Die beiden sollen auch gemeinsam in die Moschee gegangen sein. In Medienberichten ist sowohl von der "Fussilet 33"-Moschee in Moabit die Rede, die Amri laut Bundesanwaltschaft auch kurz vor dem Anschlag noch besuchte, als auch von der Charlottenburger Moschee, die nach dem Verdacht 2015 durchsucht wurde.