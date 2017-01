Der Minister will die bisher zwischen Bund, Ländern und zum Teil auch Kommunen zersplitterten Zuständigkeiten etwa beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder nationale Katastrophen bündeln:

STARKER BUND: «Wo Bund und Länder in Angelegenheiten der Sicherheit des Bundes zusammenarbeiten, braucht der Bund eine Steuerungskompetenz über alle Sicherheitsbehörden», schreibt der Minister in seinem Konzept, das er zuerst in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» präsentierte. Die bisherigen Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) seien zu eng gefasst.

VERFASSUNGSSCHUTZ: De Maizière will darüber diskutieren, dessen Aufgaben komplett in Bundeshand zu legen. Sein Argument: «Kein Gegner unserer Verfassung strebt die Beseitigung der Verfassung in nur einem Bundesland an.» Im Klartext: Die Landesämter könnten aufgelöst werden. Aus der SPD, aber auch aus der Union kam dazu am Dienstag ein striktes Nein.

BUNDESPOLIZEI: Der Minister will die Bundespolizei wirksamer als bisher bei der Fahndung einsetzen. Ihre Einsatzbegrenzung auf einen 30-Kilometer-Gürtel an der Grenze soll fallen. Neben den Länderpolizeien soll die Bundespolizei eine «zentrale Verfolgungs- und Ermittlungszuständigkeit» bei unerlaubten Aufenthalten bekommen. Außerdem soll sich die Bundespolizei stärker bei der Sicherung der EU-Außengrenzen engagieren. Die Linkspartei befürchtet «den Einstieg in einen autoritären Polizeistaat mit deutschem FBI».

KATASTROPHEN, KRISEN: De Maizière sieht keine Institution, die rechtlich in der Lage wäre, die Einsatzkräfte der Länder bei einer übergreifenden Katastrophe oder im Krisenfall zu koordinieren. «Wir brauchen dringend ein zentrales operatives Krisenmanagement», fordert er. Falls die Polizei an Kapazitätsgrenzen komme, solle die Bundeswehr beim bewaffneten Objektschutz eingesetzt werden können. Dies wäre dann etwa auch bei einem großen Terrorangriff denkbar.

CYBERATTACKEN: Das Cyber-Abwehrzentrum soll weiterentwickelt werden und «bei komplexen Schadenslagen» die Federführung über Teile anderer Sicherheitsbehörden übernehmen. Auch hier könnte die Bundeswehr laut Vorstoß des Ministers eine Rolle spielen.

FAHNDUNG: De Maizière tritt für eine Ausweitung der Möglichkeiten der Gen-Analyse und der biometrischen Fahndung per Gesichtserkennung ein.

ASYLVERFAHREN: Ein gemeinsames Zentrum zur Unterstützung der Rückführung und Rückkehr von Ausreisepflichtigen etwa nach abgelehnten Asylverfahren soll die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern verbessern. Von den Ländern fordert de Maizière ausreichend Plätze für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Der Bund soll für den Vollzug bei Rückführungen mit zuständig werden - bisher sind hier allein die Länder verantwortlich.

FLÜCHTLINGE: De Maizière will einen «Massenzustrom-Mechanismus», der «Europa krisenfest macht, wo, wie und wann auch immer eine Migrationskrise entsteht». Er will so im Einklang mit Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention die Asylverfahren straffen. Ob sich damit die CSU zufrieden geben würde, die quasi ultimativ eine Obergrenze von 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr verlangt? Eher unwahrscheinlich.