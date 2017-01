- Amri nach der Tat wohl am Bahnhof Zoo aufgezeichnet

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum Attentäter Anis Amri und möglichen Unterstützern. Ein Abgleich hat ergeben, dass die Waffe, die Amri vor seinem Tod bei Mailand auf Polizisten abfeuerte, dieselbe ist, mit der bei dem Attentat in Berlin der Lkw-Fahrer getötet wurde. Die Bundesanwaltschaft bestätigte am Mittwoch entsprechende Angaben der italienischen Polizei. Sie nahm außerdem zwei Männer ins Visier, die Kontakt zu dem Attentäter hatten. Aktuelle Informationen von ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg

Der tödliche Schuss auf den polnischen Lkw-Fahrer sei am Parkplatz des Lastwagens am Friedrich-Krause-Ufer erfolgt. Der Fahrer habe zu dem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz gesessen. Dies habe unter anderem die Untersuchung von Schmauchspuren ergeben. Eine am Lkw sichergestellte Hülse passe zu der in Italien entdeckten Waffe. Der Sprecherin zufolge befand sich zum Tatzeitpunkt keine dritte Person in der Fahrerkabine.

Bilder vom Bahnhof Zoo

Unmittelbar nach dem Anschlag ist der Attentäter offenbar von einer Kamera am Bahnhof Zoologischer Garten aufgezeichnet worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video Amri sei, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch in Karlsruhe. Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt - ein Gruß, der von IS-Anhängern bekannt ist.

Amri war bei einer Routinekontrolle in Italien erschossen worden. Der 24-Jährige soll am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert haben. Dabei kamen 12 Menschen ums Leben, mehr als 50 wurden verletzt. Ein Video, in dem Amri der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die Treue schwört, hält die Bundesanwaltschaft für authentisch. (dpa)