- Der Trend geht zum Fertiggericht

Statt lange am heißen Herd zu stehen und selbst zu kochen, greifen die Deutschen immer lieber zu Tiefkühlkost und Fertiggerichten. So steht es im Ernährungsbericht, den am Dienstag Bundes-Agrarminister Schmidt der Öffentlichkeit vorstellt. Den Grund dafür liefert die Befragung gleich mit, berichtet André Tonn.