Di 03.01.2017

- Nach Köln: Warum sind manche Gruppen krimineller als andere?

Das Vorgehen der Polizei gegen Nordafrikaner in Köln in der Neujahrsnacht hat bundesweit Debatten ausgelöst. Einige Kritiker warfen der Polizei Rassismus vor, gleichzeitig wurde sie vielfach gelobt. Auch die Empirie scheint den Einsatz zu rechtfertigen: Laut einer Statistik des Bundeskriminalamts begehen Nordafrikaner mehr Straftaten als andere Zuwanderer-Gruppen. Warum ist das so - und was kann dagegen unternommen werden? Alexander Schmidt-Hirschfelder stellt diese Fragen André Schulze, Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter.

Kriminalstatistik BKA-Studie: "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" In der Studie aus dem ersten Halbjahr 2016 heißt es:

"Der Anteil von Staatsangehörigen aus den Maghreb-Staaten sowie aus Georgien an der Gruppe der Tatverdächtigen war sehr viel höher als ihr Anteil an der Gruppe der Zuwanderer." Von Zuwanderern begangene Straftaten im ersten Halbjahr 2016: 30 %: Vermögens- und Fälschungsdelikte

27 %: Diebstahl

1,1 %: Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung

Das Vorgehen der Polizei gegen Nordafrikaner in Köln in der Neujahrsnacht ist auf breite Zustimmung gestoßen, allerdings sorgte die Bezeichnung "Nafris" für Kritik. Das Vorgehen gegen Menschen nordafrikanischer Herkunft habe nichts mit Diskriminierung oder Rassismus zu tun, sagten Vertreter von Union und SPD. Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauerte die Verwendung des Begriffs "Nafris" durch seine Beamten auf Twitter.



Die Polizei hatte in der Nacht zum 1. Januar hunderte vorwiegend aus Nordafrika stammende Männer gestoppt, die nach Einschätzung der Einsatzkräfte aggressiv aufgetreten waren. Es sei mit Übergriffen wie in der vorangegangen Silvesternacht zu rechnen gewesen, hieß es zur Begründung. Damals hatte es zahlreiche sexuelle Übergriffe und Taschendiebstähle im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs gegeben.



SPD-Chef Gabriel: Kein Rassismus, sondern "kluge Gefahrenabwehr"

SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben), wenn die Polizei die durch ein hohes Aggressionspotenzial aufgefallenen Männer, abgefangen habe, habe das "nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit kluger Gefahrenabwehr". Er verteidigte zudem die Verwendung des Begriffs "Nafris". Die Polizei habe damit nur "die Realität" beschrieben.



Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) sagte im ZDF-"Morgenmagazin", vor einem Jahr seien in Köln die meisten Straftäter aus nordafrikanischen Ländern gekommen. Nun habe es erneut Hinweise auf Straftäter von dort gegeben. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), sagte dem RBB-Inforadio, die Polizei sei vollkommen verhältnismäßig vorgegangen. Die Verwendung des Begriffs "Nafris" sei aber unglücklich.



Im Kurzbotschaftendienst Twitter hatte die Kölner Polizei in der Nacht gemeldet: "Am HBF werden derzeit mehrere hundert Nafris überprüft. Infos folgen." Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauerte diese Wortwahl im WDR ausdrücklich. "Das muss ich jetzt dem Eifer des Gefechts zuschreiben", sagte Mathies. Bei den Kontrollen sei es "nicht um das Aussehen, sondern um das Verhalten der jungen Männer gegangen", fügte er vor der Presse hinzu.



Amnesty: Eindeutiger Fall von "Racial Profiling"

Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte, die Polizisten hätten "vor allem geguckt, wer sich in Gruppen aufhält, und das waren nun mal häufig Personen nordafrikanischer Herkunft".



Grünen-Chefin Simone Peter kritisierte das Vorgehen der Polizei. Es stelle sich die Frage "nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt wurden", sagte sie der "Rheinischen Post" vom Montag. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wies die Kritik Peters zurück. "Es war richtig, schnell und präventiv zu reagieren", sagte sie den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" (Dienstagsausgabe).



Amnesty International sprach von einem "eindeutigen Fall von Racial Profiling". Hunderte Menschen seien allein aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermuteten nordafrikanischen Herkunft eingekesselt worden, hieß es in einer Erklärung.



Das Bundesinnenministerium bezeichnete das "Racial Profiling" als "diskriminierende Fahndungsmethoden", die "aus unserer Sicht rechtswidrig sind und von der Bundespolizei nicht praktiziert werden", Es sei aber verfrüht zu behaupten, diese Methode sei in Köln angewandt worden, sagte ein Sprecher. (dpa)