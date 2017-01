In dieser Woche werfen wir jeden Tag den Blick auf das noch junge Jahr: Was können wir landespolitisch von 2017 erwarten in Berlin? Zu den Themen Wohnen, Modernisierung der Verwaltung, Justiz, Bildung und Verkehr lassen unsere Autoren mal ganz frei ihre Gedanken spielen. Dazu befragen wir Politiker, was sie sich in ihrem Ressort vorgenommen haben.