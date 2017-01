- 'Die Polizei ist vollkommen verhältnismäßig vorgegangen'

Männergruppen kesseln Frauen ein, begrapschen und bestehlen sie. Böller und Raketen fliegen in die Menschenmenge. Vor dem Kölner Hauptbahnhof, zu Füßen des Doms, herrschen in der Silvesternacht 2015 chaotische Zustände. Die Polizei ist machtlos,

viel zu wenige Beamte sind eingesetzt.



Die erschreckenden Bilder gehen um die Welt, werden zum Symbol für ein Versagen der Behörden und verbreiten Angst. Die Kölner Silversternacht markiert einen Stimmungswechsel in Deutschland.



Die Täter werden von Zeugen als nordafrikanisch oder arabisch aussehend beschrieben. Später stellt sich heraus, dass unter den Beschuldigten viele Flüchtlinge sind. In einer Pressemitteilung am Neujahrsmorgen berichtet die Kölner Polizei von friedlichen Feiern und einer entspannten Einsatzlage. Erst am Tag danach informiert sie über die Übergriffe. Der damalige Polizeipräsident Wolfgang Albers muss seinen Posten räumen.



Bei der Staatsanwaltschaft Köln sind bis heute 1222 Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Silvesternacht eingegangen, 513 davon beziehen sich auf Sexualdelikte. Nur 30 Beschuldigte wurden bisher verurteilt, die meisten wegen Diebstahls oder Hehlerei. Zwei Männer erhielten Bewährungsstrafen wegen sexueller Nötigung, ein Angeklagter bekam eine Haftstrafe wegen Beleidigung auf sexueller Basis.



Ein Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags versucht seit Monaten aufzuklären, wie es zu den Übergriffen kommen konnte. (Quelle: dpa)