- Jahreswechsel - das war 2016

02.06. In einer Resolution bezeichnet der Deutsche Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als "Völkermord". Am 2. September beschwichtigt Berlin den aufgebrachten Nato-Partner Türkei: Die Resolution sei nicht "rechtsverbindlich".



12.06. In einem von Homsexuellen frequentierten Nachtclub in Orlando (US-Bundesstaat Florida) erschießt der 29-jährige Omar Mateen 49 Menschen. Die Polizei tötet den Täter, einen Sohn afghanischer Einwanderer. Es ist der tödlichste Terrorakt in den USA seit dem Al-Kaida-Anschlag vom 11. September 2001.



23.06. In einem Referendum stimmen 51,9 Prozent der Briten für den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union ("Brexit"), 48,1 Prozent sind dagegen. Premierminister David Cameron, Befürworter eines Verbleibs, tritt am 13. Juli zurück. Nachfolgerin wird Theresa May.