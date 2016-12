Wann und wo stieg Anis Amri in den Lkw?

Darüber gibt es bisher höchstens Spekulationen. Die Mailänder Polizei sagt, dass der Lkw, der in den Weihnachtsmarkt fuhr, aus der Mailänder Umgebung gekommen war - also der Region, in die Amri sich zunächst auch absetzte.



Wann und wie hat Anis Amri Deutschland verlassen?

Auch das ist völlig unklar. Der rbb veröffentlichte vergangene Woche Bilder, die Amri einige Zeit nach der Tat in Berlin zeigen sollten, doch das Landeskriminalamt dementierte. Der Mann vor einer Moschee sei nicht Amri.



Hatte Amri Komplizen und Mitwisser?

Dazu ist bisher nichts bekannt. Die Ermittler hatten einen Tunesier im Verdacht, ließen ihn aber wieder gehen. Auch in Italien wird nach einem Helfer-Netzwerk gesucht, da man davon ausgeht, dass Amri nicht ohne Grund Richtung Mailand reiste. Es gibt darauf aber bisher keine Hinweise.



Wie kam Amri an eine Schusswaffe?

Das ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass im Lastwagen und in Sesto San Giovanni Projektile vom Kaliber 22 geschossen wurden. Ob sie aus der selben Waffe stammten, ist unklar.



Wie und warum hat Amri sich radikalisiert?

Nach Angaben seines Bruders war Amri nicht besonders religiös oder gar extremistisch, als er Tunesien verließ. Im Ruhrgebiet hatte er nach WDR-Recherchen Kontakt zu einem Dutzend Moscheen. Sicherheitsbehörden hatten nach "Spiegel"-Informationen schon vor Monaten vage Hinweise darauf, dass sich Amri im Chat mit einem Hassprediger als möglicher Selbstmordattentäter anbot. Für eine Festnahme habe es aber nicht gereicht.